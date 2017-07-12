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    Политика

    Медведчук прокомментировал "санкционные войны" Украины с Россией

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (405)

    (обновлено: )6330
    По мнению лидера движения "Украинский выбор — право народа", Киев, усиливая противостояние с Москвой, усугубляет кризис внутри страны - украинская сторона несет экономические, имиджевые и политические потери.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что Украина, усиливая противостояние с Россией, в первую очередь усугубляет кризис внутри страны.

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    "Антироссийская истерия набирает обороты. Совет национальной безопасности и обороны инициирует расширение списка лиц, подпадающих под санкции. Усиливая противостояние с Москвой, Киев тем самым усугубляет, в первую очередь, кризис внутри страны. И экономические, и имиджевые, и политические потери от "санкционных войн" с РФ несет прежде всего сама Украина", — написал Медведчук в среду на своей странице в Twitter.

    Виктор Медведчук/Twitter, 12 июля 2017

    В мае президент Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В этот список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. На заседании в понедельник СНБО принял решение инициировать расширение санкционного списка юридических и физических лиц РФ.

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