Медведчук прокомментировал "санкционные войны" Украины с Россией

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что Украина, усиливая противостояние с Россией, в первую очередь усугубляет кризис внутри страны.

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"Антироссийская истерия набирает обороты. Совет национальной безопасности и обороны инициирует расширение списка лиц, подпадающих под санкции. Усиливая противостояние с Москвой, Киев тем самым усугубляет, в первую очередь, кризис внутри страны. И экономические, и имиджевые, и политические потери от "санкционных войн" с РФ несет прежде всего сама Украина", — написал Медведчук в среду на своей странице в Twitter.

Виктор Медведчук/Twitter, 12 июля 2017

В мае президент Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В этот список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. На заседании в понедельник СНБО принял решение инициировать расширение санкционного списка юридических и физических лиц РФ.