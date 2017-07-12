Украина стоит на втором месте по числу дел в ЕСПЧ

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Украина стоит на втором месте по числу дел в Европейском суде по правам человека, сообщил правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина во время слушаний в комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, передает "РБК-Украина".

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"Украина занимает второе место по количеству дел, которые находятся на рассмотрении ЕСПЧ. Их количество составляет 18,7 тысяч", — отметил Иван Лищина.

Как сообщалось ранее, всего в ЕСПЧ сейчас находятся пять дел по искам Украины против России, касающихся событий в Донбассе и в Крыму.