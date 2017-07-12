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    Политика

    Украина стоит на втором месте по числу дел в ЕСПЧ

    (обновлено: )8210
    Как стало известно, Украина занимает второе место по количеству дел, которые находятся на рассмотрении ЕСПЧ. Их количество составляет 18,7 тысяч.
    Европейский суд по правам человека
    Официальный сайт Юлии Тимошенко

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Украина стоит на втором месте по числу дел в Европейском суде по правам человека, сообщил правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина во время слушаний в комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, передает "РБК-Украина".

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    "Украина занимает второе место по количеству дел, которые находятся на рассмотрении ЕСПЧ. Их количество составляет 18,7 тысяч", — отметил Иван Лищина.

    Как сообщалось ранее, всего в ЕСПЧ сейчас находятся пять дел по искам Украины против России, касающихся событий в Донбассе и в Крыму.

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