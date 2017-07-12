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    Политика

    Украина вскоре начнет диалог с НАТО о присоединении к ПДЧ - посол

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (274)

    (обновлено: )5002
    По словам посла, Украина точно инициирует процедуру присоединения к ПДЧ, однако это вряд ли произойдет в ближайшее время, так как среди союзников нет согласия.
    nato.int

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Украина скоро начнет диалог с НАТО о присоединении к Плану действий по членству (ПДЧ) в альянсе, сообщил новый глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

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    "Мы предложили альянсу к рассмотрению возможность начать политический диалог, результатом которого должно стать приглашение Украины к ПДЧ. Диалог нужен, чтобы договориться, каким образом сделать это так, чтобы альянс нам не отказал", — заявил Пристайко, передает "Европейская правда".

    По его словам, Украина точно инициирует процедуру присоединения к ПДЧ, однако это вряд ли произойдет в ближайшее время, так как среди союзников нет согласия.

    "Мы не хотели бы просить то, что союзники не могут предложить. Но я, как посол, получил задание: мы должны начать диалог о том, каким образом спокойно и дипломатично Украина получит приглашение к ПДЧ. Уверен, он начнется уже в ближайшее время" — заявил Пристайко.

    Посол добавил, что украинская сторона не хочет отправлять обращения о присоединении к ПДЧ до момента, как НАТО будет готова его удовлетворить.

    "Я ставлю цель достичь такого момента, когда альянс сам ждет наше обращение и только оно поступит — торжественно и на ближайшем заседании предоставит Украине План действий по членству", — отметил Пристайко. При этом он напомнил, что ПДЧ не гарантирует членства в НАТО.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране Плана действий по членству в альянсе и его предложение было принято.

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