Украина вскоре начнет диалог с НАТО о присоединении к ПДЧ - посол

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КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Украина скоро начнет диалог с НАТО о присоединении к Плану действий по членству (ПДЧ) в альянсе, сообщил новый глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

"Мы предложили альянсу к рассмотрению возможность начать политический диалог, результатом которого должно стать приглашение Украины к ПДЧ. Диалог нужен, чтобы договориться, каким образом сделать это так, чтобы альянс нам не отказал", — заявил Пристайко, передает "Европейская правда".

По его словам, Украина точно инициирует процедуру присоединения к ПДЧ, однако это вряд ли произойдет в ближайшее время, так как среди союзников нет согласия.

"Мы не хотели бы просить то, что союзники не могут предложить. Но я, как посол, получил задание: мы должны начать диалог о том, каким образом спокойно и дипломатично Украина получит приглашение к ПДЧ. Уверен, он начнется уже в ближайшее время" — заявил Пристайко.

Посол добавил, что украинская сторона не хочет отправлять обращения о присоединении к ПДЧ до момента, как НАТО будет готова его удовлетворить.

"Я ставлю цель достичь такого момента, когда альянс сам ждет наше обращение и только оно поступит — торжественно и на ближайшем заседании предоставит Украине План действий по членству", — отметил Пристайко. При этом он напомнил, что ПДЧ не гарантирует членства в НАТО.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране Плана действий по членству в альянсе и его предложение было принято.