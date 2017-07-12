НАТО увеличивает помощь ВСУ - Порошенко

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Североатлантический альянс по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО решил увеличить трастовые фонды для помощи Вооруженным силам Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНИАН.

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Об этом Порошенко сообщил во время церемонии открытия памятного знака "Казацкий крест борцам за свободу" вблизи Свято-Воскресенского кафедрального собора УПЦ Киевского патриархата в Сумах.

"На этой неделе прошла Комиссия Украина-НАТО, увеличены трастовые фонды для помощи Вооруженным силам Украины, противодействия киберпреступности, оздоровления украинских воинов, оказания психологической реабилитации ветеранов АТО", — сказал Порошенко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что внутри НАТО есть дискуссии по поводу членства Украины в Альянсе, однако у официального Киева есть механизмы для стремления в объединение.