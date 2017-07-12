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    Политика

    НАТО увеличивает помощь ВСУ - Порошенко

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (273)

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    По словам Порошенко, увеличены трастовые фонды для помощи Вооруженным силам Украины, противодействия киберпреступности, оздоровления украинских воинов, оказания психологической реабилитации ветеранов АТО.
    Визит Петра Порошенко в Сумы
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Североатлантический альянс по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО решил увеличить трастовые фонды для помощи Вооруженным силам Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНИАН.

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    Об этом Порошенко сообщил во время церемонии открытия памятного знака "Казацкий крест борцам за свободу" вблизи Свято-Воскресенского кафедрального собора УПЦ Киевского патриархата в Сумах.

    "На этой неделе прошла Комиссия Украина-НАТО, увеличены трастовые фонды для помощи Вооруженным силам Украины, противодействия киберпреступности, оздоровления украинских воинов, оказания психологической реабилитации ветеранов АТО", — сказал Порошенко.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что внутри НАТО есть дискуссии по поводу членства Украины в Альянсе, однако у официального Киева есть механизмы для стремления в объединение.

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