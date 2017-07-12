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    Политика

    Антикоррупционная прокуратура открыла два дела на генпрокурора Луценко

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    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов (92)

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    По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, САП отреагировала на заявления лидера Радикальной партии, которые он сделал во время рассмотрения ходатайства в Раде.
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что начато расследование по заявлениям лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко по поводу дома и декларации генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом глава САП сообщил в комментарии журналистам.

    Я поставил свечку за Ваше здоровье. Лозовой обратился к Луценко. Видео
    112 Украина/Youtube
    "Я поставил свечку за Ваше здоровье". Лозовой обратился к Луценко

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    "САП отреагировала на заявления лидера Радикальной партии, которые он сделал во время рассмотрения ходатайства. И нами внесены в ЕРДР два его обращения о возбуждении уголовных производств по тем фактам, которые были озвучены", — сказал Холодницкий.

    По словам руководителя антикоррупционной прокуратуры, заявление Ляшко рассмотрено, производство начато и следствие продолжится. Кроме того, Холодницкий отметил, что САП не закрывала дело в отношении народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, о чем в сессионном зале заявил сам депутат.

    Напомним, Верховная Рада рассматривала представления Генпрокуратуры в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового — отказали.

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