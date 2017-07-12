Антикоррупционная прокуратура открыла два дела на генпрокурора Луценко

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что начато расследование по заявлениям лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко по поводу дома и декларации генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом глава САП сообщил в комментарии журналистам.

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"САП отреагировала на заявления лидера Радикальной партии, которые он сделал во время рассмотрения ходатайства. И нами внесены в ЕРДР два его обращения о возбуждении уголовных производств по тем фактам, которые были озвучены", — сказал Холодницкий.

По словам руководителя антикоррупционной прокуратуры, заявление Ляшко рассмотрено, производство начато и следствие продолжится. Кроме того, Холодницкий отметил, что САП не закрывала дело в отношении народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, о чем в сессионном зале заявил сам депутат.

Напомним, Верховная Рада рассматривала представления Генпрокуратуры в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового — отказали.