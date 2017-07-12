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    Переговорщик госдепа согласовал в АП шаги для нового импульса "Минска"

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    По словам заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева, в воскресенье состоялась встреча в Администрации президента, в ходе которой были определены общие шаги, чтобы дать новый импульс "минскому процессу".
    Депутаты Рады проводят встречу со спецпосланником США Волкером
    Ирина Фриз в Facebook

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Администрация президента вместе со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером определили шаги, которые должны дать новый импульс для выполнения минских договоренностей, заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эфире Радио Свобода.

    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бондаренко: спецпредставитель США по Украине Волкер – важный штрих

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    "Вчера состоялась встреча и в Администрации президента. Мы определили наши общие шаги, чтобы дать новый импульс "минскому процессу". Конечно мы говорили и о стратегии", — заявил Елисеев.

    "Президент также имел короткую встречу с Волкером, чтобы поощрить его более активно участвовать в мирном урегулирования ситуации на Донбассе. Мне импонирует его абсолютная практичность, прагматичность и стремление достичь конкретного результата", — добавил заместитель главы АП.

    Елисеев также подтвердил, что назначение Волкера на должность лоббировали, в частности, участники "нормандского формата".

    "Это долгожданное решение, которое лоббировала и украинская сторона в координации с партнерами по "нормандскому формату", — сказал Елисеев.

    11 июля спецпредставитель США Курт Волкер встретился с депутатами Верховной Рады и представителями украинской стороны в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы.

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