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    Закон о реинтеграции Донбасса. Перенесли, чтобы не выбрасывать в мусор - Мураев

    (обновлено: )7110
    По словам народного депутата Евгения Мураева, украинские власти получили четкий сигнал от власти, что закон о реинтеграции Донбасса не может быть альтернативой Минским соглашениям.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. В ближайшее время усилится давление на Украину в связи с принятием законов по Минску-2, считает внефракционный нардеп Евгений Мураев.

    Законопроект о реинтеграции Донбасса, скорее всего, будет внесен в Верховную Раду в начале сентября. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на брифинге после заседания СНБО в понедельник. По его словам, проект закона будет обсуждаться с международными партнерами Украины, в том числе в "нормандском формате", с партнерами из США и НАТО.

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    По словам нардепа Евгения Мураева, закон о реинтеграции Донбасса рассматривался властью в качестве "козырного туза" на переговорах с западными партнерами.

    Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив
    Facebook Victor Andrusiv
    Закон о реинтеграции Донбасса заработает до конца года - эксперт

    "Этот закон изначально был нужен нашим переговорщикам на Западе для того, чтобы они во время международных встреч могли сказать: "Мы не выполняем Минские соглашения, потому что у нас есть альтернатива". Это просто был повод и какой-то документ, и новый путь, по которому работает Украина. Собственно, и все разговоры об этом законопроекте появились в информационном пространстве за неделю до встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа в Вашингтоне. Украинским властям казалось, что они держат в рукаве козырный туз, который оправдает их бездеятельность, продолжение боевых действий на Донбассе, гибель людей и разрушение экономики. Естественно, закон не был принят Западом, и для того чтобы не выбросить его в мусорную корзину, его перенесли на сентябрь. Уверен, что в сентябре его никто рассматривать не  будет, а давление на Украину в связи с принятием законов по Минску-2 усилится", — убежден Мураев.

    Евгений Мураев, facebook
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев

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