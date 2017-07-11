Закон о реинтеграции Донбасса. Перенесли, чтобы не выбрасывать в мусор - Мураев

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. В ближайшее время усилится давление на Украину в связи с принятием законов по Минску-2, считает внефракционный нардеп Евгений Мураев.

Законопроект о реинтеграции Донбасса, скорее всего, будет внесен в Верховную Раду в начале сентября. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на брифинге после заседания СНБО в понедельник. По его словам, проект закона будет обсуждаться с международными партнерами Украины, в том числе в "нормандском формате", с партнерами из США и НАТО.

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По словам нардепа Евгения Мураева, закон о реинтеграции Донбасса рассматривался властью в качестве "козырного туза" на переговорах с западными партнерами.

"Этот закон изначально был нужен нашим переговорщикам на Западе для того, чтобы они во время международных встреч могли сказать: "Мы не выполняем Минские соглашения, потому что у нас есть альтернатива". Это просто был повод и какой-то документ, и новый путь, по которому работает Украина. Собственно, и все разговоры об этом законопроекте появились в информационном пространстве за неделю до встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа в Вашингтоне. Украинским властям казалось, что они держат в рукаве козырный туз, который оправдает их бездеятельность, продолжение боевых действий на Донбассе, гибель людей и разрушение экономики. Естественно, закон не был принят Западом, и для того чтобы не выбросить его в мусорную корзину, его перенесли на сентябрь. Уверен, что в сентябре его никто рассматривать не будет, а давление на Украину в связи с принятием законов по Минску-2 усилится", — убежден Мураев.