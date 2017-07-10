Украина введет предварительную регистрацию для россиян перед въездом

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Украина введет систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию страны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

"Для граждан РФ будет реализована электронная система предварительной регистрации. То есть гражданин РФ, который имеет желание прибыть на территорию Украины, заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины необходимые о себе данные, которые будет определять МИД", — сказал Турчинов на брифинге в понедельник по итогам заседание СНБО.

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Президент Украины Петр Порошенко заявил в понедельник, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений.

"Следующий вопрос — он касается усиления контроля за въездом, выездом и пребыванием граждан других стран и лиц без гражданства на территории Украины. Вводится порядок пересечения государственной границы, именно такое решение принял СНБО, соответствующие поручения получили органы государственной власти. По пересечению границы нашей страны по биометрическим паспортам, а также обязательное снятие биометрических данных, касается в первую очередь отпечатков для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения, то есть понятно, что в первую очередь это будет касаться российских граждан, эти вопросы связаны с усилением безопасности", — сказал Турчинов после заседания СНБО.

По его словам, такое решение принято для того, "чтобы диверсанты, террористы, шпионы" не имели возможности пересекать границу Украины с поддельными документами.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.