"Особенное партнерство". Столтенберг открыл в Киеве новый офис НАТО

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл в Киеве новый офис альянса в Украине и пообещал и дальше оказывать политическую и практическую помощь стране.

"Этот день является очень важным для партнерства между Украиной и НАТО не только потому, что представительство НАТО переезжает в новый дом, но и потому, что сегодня (в понедельник) мы отмечаем 20-ю годовщину нашего особенного партнерства", — сказал Столтенберг в ходе церемонии.

По его словам, НАТО будет продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

"Мы стоим плечо к плечу с Украиной в ее борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность, и мы будем продолжать укреплять нашу помощь Украине во многих сферах… Новый офис представительства даст возможность еще эффективнее работать совместно, чтобы помочь Украине в процессе реформирования и повысить обороноспособность старны", — добавил генсек.

facebook.com/UA.EU.NATO Йенс Столтенберг открыл в Киеве новый офис альянса в Украине

В понедельник в Киеве под председательством президента Украины и генсека НАТО состоялось заседание комиссии Украина-НАТО.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана «дорожная карта» между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.