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    "Особенное партнерство". Столтенберг открыл в Киеве новый офис НАТО

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (67)

    (обновлено: )6902
    Генеральный секретарь НАТО заявил, что "мы стоим плечо к плечу с Украиной в ее борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность. Он пообещал продолжать "укреплять нашу помощь Украине во многих сферах".
    Йенс Столтенберг открыл в Киеве новый офис альянса в Украине
    facebook.com/UA.EU.NATO

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл в Киеве новый офис альянса в Украине и пообещал и дальше оказывать политическую и практическую помощь стране.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
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    "Этот день является очень важным для партнерства между Украиной и НАТО не только потому, что представительство НАТО переезжает в новый дом, но и потому, что сегодня (в понедельник) мы отмечаем 20-ю годовщину нашего особенного партнерства", — сказал Столтенберг в ходе церемонии.

    По его словам, НАТО будет продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

    "Мы стоим плечо к плечу с Украиной в ее борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность, и мы будем продолжать укреплять нашу помощь Украине во многих сферах… Новый офис представительства даст возможность еще эффективнее работать совместно, чтобы помочь Украине в процессе реформирования и повысить обороноспособность старны", — добавил генсек.

    facebook.com/UA.EU.NATO
    Йенс Столтенберг открыл в Киеве новый офис альянса в Украине

    В понедельник в Киеве под председательством президента Украины и генсека НАТО состоялось заседание комиссии Украина-НАТО.

    Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана «дорожная карта» между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

    Смотрите также: Встреча Порошенко и генсека НАТО в Киеве: посещение выставки и переговоры

    Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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