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    Переговорщик Госдепа сообщил, чем намерен помочь Украине

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (45)

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    По словам специального представителя США по урегулированию в Украине Курта Уолкера, лучший способ противостоять нападениям на Украину – усилить Украину, сделать ее "стойкой, жизнеспособной, процветающей и с сильной демократией".
    Специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Уолкер
    из открытых источников

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Лучшей помощью Украине будет сделать ее сильной демократией, привлекательной для жителей Донбасса. Об этом специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Уолкер сказал незадолго до своего назначения в интервью украинской службе "Голоса Америки".

    Встреча Тиллерсона в Киеве
    twitter.com/usembassykyiv
    Все в гости в Киев. С чем едут Тиллерсон, Гутерреш и Столтенберг?

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    "Лучший способ противостоять нападениям на Украину и российской пропаганде – усилить Украину. Здесь много работы, правительство тяжело работает над этим. Мы должны видеть Украину стойкой, жизнеспособной, процветающей и с сильной демократией. Чтобы она была привлекательной для восточных регионов", – считает спецпредставитель.

    Волкер вместе с тем не поддержал ограничения деятельности российских медиа в Украине.

    "Не уверен, что запрет на информацию – правильный метод решения проблемы. Считаю, что публичность и прозрачность – это важно. Если есть финансовые нарушения, расследуйте, покажите это нужным образом", – подчеркнул дипломат.

    Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что Уолкер попытается изменить статус-кво на переговорах "нормандской четверки", чтобы благодаря этим переговорам начался прогресс.

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