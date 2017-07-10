Переговорщик Госдепа сообщил, чем намерен помочь Украине

из открытых источников

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Лучшей помощью Украине будет сделать ее сильной демократией, привлекательной для жителей Донбасса. Об этом специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Уолкер сказал незадолго до своего назначения в интервью украинской службе "Голоса Америки".

Читайте также: Эксперт о переговорах Путин-Трамп: не прорыв, но лучше, чем было раньше

"Лучший способ противостоять нападениям на Украину и российской пропаганде – усилить Украину. Здесь много работы, правительство тяжело работает над этим. Мы должны видеть Украину стойкой, жизнеспособной, процветающей и с сильной демократией. Чтобы она была привлекательной для восточных регионов", – считает спецпредставитель.

Волкер вместе с тем не поддержал ограничения деятельности российских медиа в Украине.

"Не уверен, что запрет на информацию – правильный метод решения проблемы. Считаю, что публичность и прозрачность – это важно. Если есть финансовые нарушения, расследуйте, покажите это нужным образом", – подчеркнул дипломат.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что Уолкер попытается изменить статус-кво на переговорах "нормандской четверки", чтобы благодаря этим переговорам начался прогресс.