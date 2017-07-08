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    Политика

    Названы основные темы визита генсека ООН в Киев

    (обновлено: )10
    Официальный представитель Антониу Гутерреш Стефан Дюжаррик уточнил, что программа визита генерального секретаря ООН в Украину пока до конца не определена.
    Антониу Гутерреш
    wikipedia

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время визита в Киев 9 июля обсудит ситуацию в Украине и ее отношения с РФ, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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    В ходе брифинга журналисты попросили его уточнить программу визита на Украину и пояснить, ожидается ли какой-то прогресс по Крыму.

    "Безусловно, ситуация в Украине и отношения между Украиной и Россией будут обсуждаться", — ответил Дюжаррик.

    Он также сказал, что программа визита Гутерреша пока до конца не определена. Однако, по его словам, генеральный секретарь встретится "с президентом Петром Порошенко, а также с другими высокопоставленными представителями, включая главу МИД" Павла Климкина.

    Ранее сообщалось, что Пентагон обвинил Россию в размещении наземных крылатых ракет. 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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