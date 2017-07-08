Названы основные темы визита генсека ООН в Киев

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время визита в Киев 9 июля обсудит ситуацию в Украине и ее отношения с РФ, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В ходе брифинга журналисты попросили его уточнить программу визита на Украину и пояснить, ожидается ли какой-то прогресс по Крыму.

"Безусловно, ситуация в Украине и отношения между Украиной и Россией будут обсуждаться", — ответил Дюжаррик.

Он также сказал, что программа визита Гутерреша пока до конца не определена. Однако, по его словам, генеральный секретарь встретится "с президентом Петром Порошенко, а также с другими высокопоставленными представителями, включая главу МИД" Павла Климкина.

Ранее сообщалось, что Пентагон обвинил Россию в размещении наземных крылатых ракет.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.