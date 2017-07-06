Известный экс-нардеп выдвинут в губернаторы Севастополя

КИЕВ, 6 июл – РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Украины от севастопольского региона Вадим Колесниченко заявил, что выдвинут кандидатом в губернаторы Севастополя.

Решение принято в среду на конференции севастопольского отделения партии "Великое Отечество".

"Перед конференцией было обращение лидера партии Николая Старикова к своим коллегам, в части того, что он рекомендует меня как кандидата на пост губернатора и считает, что я с этой должностью справлюсь. Далее участники конференции обсудили и приняли самостоятельное решение и поддержали рекомендацию", — сказал Колесниченко РИА Новости.

Колесниченко отметил, что уже подал все необходимые документы для регистрации в Севастопольскую городскую избирательную комиссию.

Вадим Колесниченко — народный депутат Украины 5-7 созывов. Активно и последовательно позиционировал себя как защитника интересов русскоязычного населения Украины. Внес более 20 законопроектов о защите русского языка. Являлся одним из главных оппонентов "Евромайдана".

После присоединения Крыма к России заявил о том, что складывает с себя полномочия нардепа, так как "не признает действующую украинскую власть" и "находится на территории РФ". Колесниченко проживает в Севастополе и не намерен возвращаться в Украину.

Прямые выборы губернатора пройдут в Севастополе впервые. До этого глава города утверждался депутатами законодательного собрания, а кандидатура вносилась президентом страны. Выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября. Севастопольская городская избирательная комиссия уже зарегистрировала девять претендентов на пост губернатора города.