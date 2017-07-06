Климкин и Джонсон в Лондоне проведут конференцию по украинским реформам

КИЕВ, 6 июл – РИА Новости Украина, Мария Табак. Министры иностранных дел Великобритании и Украины Борис Джонсон и Павел Климкин проведут в Лондоне конференцию, посвященную реформам в Украине.

"Возглавит украинскую делегацию премьер-министр Украины Владимир Гройсман", — сообщает МИД Великобритании.

"Помимо дискуссий на министерском уровне в ходе конференции будет детально обсуждаться каждая из приоритетных сфер, о которых говорится в плане реформ украинского правительства на 2017-2020 годы: качественное управление, экономический рост, верховенство закона и борьба с коррупцией, реформы в сфере обороны и безопасности, а также человеческий капитал", — сообщил Форин-офис.

"Прогресс, которого в последнее время удалось добиться Украине, поразителен. Достижение стабильности и процветания, которого так желают украинцы, потребует абсолютной приверженности украинского правительства реформам, равно как непоколебимой поддержки со стороны международного сообщества. Поэтому так приятно видеть так много международных партнеров, задействованных благодаря украинской конференции по реформам", — заявил в преддверии конференции глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Великобритания стремится помогать Украине проводить реформы, бороться с коррупцией и наращивать способность противостоять российской агрессии. Как один из ближайших друзей Украины, мы рады быть бок о бок с ней, когда она осуществляет чаяния украинских граждан и реализует потенциал великой европейской страны", — сказал Джонсон.

Ранее Гройсман встретился с британской коллегой Терезой Мэй. Они обсудили предстоящую конференцию, а также сошлись на том, что санкции в отношении России должны сохраняться "ради сохранения политического давления до полной имплементации минских соглашений".

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Двустороннюю встречу провели в среду и министры обороны двух стран Майкл Фэллон и Степан Полторак. По итогам встречи Фэллон объявил, что британские специалисты осуществили подготовку уже более 5 тысяч украинских военных.

Отношения России и ЕС ухудшились из-за ситуации в Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.