Геращенко: ополченцы продолжают блокировать процесс обмена пленными

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Ополченцы продолжают блокировать процесс освобождения пленных в Донбассе, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко по результатам встрече в Минске.

"ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) продолжают блокировать процесс освобождения. Не дали ответа на наш список о содержании 132 украинцев. А потом договорились уже до того, что 39 наших военных, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях, — это военные преступники, не подлежат амнистии и освобождению. Мне кажется, что на это нарушение минских соглашений", — написала Геращенко на своей странице в Facebook в среду.

По ее словам, на то, что ополченцы продолжают блокировать процесс обмена должно отреагировать ОБСЕ и лидеры стран "нормандского формата".

"Представители ОРДЛО также настаивают на том, чтобы в списки на освобождение были включены те, кто не имеет никакого отношения к конфликту в Донбассе. В частности, "беркутовцы", которые убивали героев "небесной сотни" на Майдане", — добавила Геращенко.

Кроме этого, представитель Киева заявила, что на встрече в Минске был поднят вопрос недопуска представителей МККК в тюрьмы на неподконтрольных Киеву территорий. "В течение этих лет не было ни одного посещения и личной встречи представителями МККК заложников как в ОРДЛО, так и политзаключенных в РФ", — отметила Геращенко.

Ранее сообщалось, что делегации самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также России покинули переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске в знак протеста против позиции Киева по обмену пленными.