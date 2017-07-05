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    Геращенко: ополченцы продолжают блокировать процесс обмена пленными

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    (обновлено: )17303
    По словам Геращенко, ополченцы заявили, что 39 украинских военных, "незаконно удерживаемых на оккупированных территориях, - это военные преступники, не подлежат амнистии и освобождению".
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Ополченцы продолжают блокировать процесс освобождения пленных в Донбассе, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко по результатам встрече в Минске.

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    "ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) продолжают блокировать процесс освобождения. Не дали ответа на наш список о содержании 132 украинцев. А потом договорились уже до того, что 39 наших военных, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях, — это военные преступники, не подлежат амнистии и освобождению. Мне кажется, что на это нарушение минских соглашений", — написала Геращенко на своей странице в Facebook в среду.

    По ее словам, на то, что ополченцы продолжают блокировать процесс обмена должно отреагировать ОБСЕ и лидеры стран "нормандского формата".

    "Представители ОРДЛО также настаивают на том, чтобы в списки на освобождение были включены те, кто не имеет никакого отношения к конфликту в Донбассе. В частности, "беркутовцы", которые убивали героев "небесной сотни" на Майдане", — добавила Геращенко.

    Кроме этого, представитель Киева заявила, что на встрече в Минске был поднят вопрос недопуска представителей МККК в тюрьмы на неподконтрольных Киеву территорий. "В течение этих лет не было ни одного посещения и личной встречи представителями МККК заложников как в ОРДЛО, так и политзаключенных в РФ", — отметила Геращенко.

    Ранее сообщалось, что делегации самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также России покинули переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске в знак протеста против позиции Киева по обмену пленными.

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