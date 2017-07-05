наверх
05.07.201717:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Украина, Молдавия и Грузия обратятся к Европарламенту по присоединению к ЕС

    7401
    Спикер молдавского парламента сообщил, что в декларации главы парламентов просят ЕП утвердить до саммита Восточного партнерства резолюцию, "выразив в ней политическую поддержку по вопросу открытия перспективы вступления трех стран в ЕС".
    Европейский квартал в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Украина, Молдавия и Грузия направят на этой неделе в Европарламент совместную декларацию, подписанную председателями парламентов, для получения политической поддержки в присоединении к ЕС.

    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Новые торговые преференции. Что ЕС подготовила Украине?

    Об этом сообщил спикер молдавского парламента Андриан Канду.

    "Сегодня на заседании бюро парламента была утверждена совместная декларация, которая подписана мной, как спикером парламента Молдавии, спикером парламента Грузии и председателем Верховной рады Украины", — сказал Канду.

    По его словам, в этой декларации главы парламентов просят ЕП утвердить до саммита Восточного партнерства, который состоится осенью этого года, резолюцию, "выразив в ней политическую поддержку по вопросу открытия перспективы вступления трех стран в ЕС".

    "Декларация на этой неделе будет передана в Европейский парламент", — добавил Канду.

    Напомним, ранее постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза одобрили соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Суд пройдет в Нидерландах
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа