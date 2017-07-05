Украина, Молдавия и Грузия обратятся к Европарламенту по присоединению к ЕС

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Украина, Молдавия и Грузия направят на этой неделе в Европарламент совместную декларацию, подписанную председателями парламентов, для получения политической поддержки в присоединении к ЕС.

Об этом сообщил спикер молдавского парламента Андриан Канду.

"Сегодня на заседании бюро парламента была утверждена совместная декларация, которая подписана мной, как спикером парламента Молдавии, спикером парламента Грузии и председателем Верховной рады Украины", — сказал Канду.

По его словам, в этой декларации главы парламентов просят ЕП утвердить до саммита Восточного партнерства, который состоится осенью этого года, резолюцию, "выразив в ней политическую поддержку по вопросу открытия перспективы вступления трех стран в ЕС".

"Декларация на этой неделе будет передана в Европейский парламент", — добавил Канду.

Напомним, ранее постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза одобрили соглашение об ассоциации Украина-ЕС.