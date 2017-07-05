Парубий едет на три дня в Турцию

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий 5-7 июля посетит с рабочим визитом Турцию, в ходе которого выступит на церемонии передачи Украине председательства в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), сообщила в среду пресс-служба парламента.

"Парубий в ходе пребывания 5-7 июля текущего года с визитом в Турции примет участие в мероприятиях 49-й Генеральной ассамблеи ПАЧЭС. Программой визита предусмотрено выступление председателя парламента Украины во время церемонии передачи председательства в ПАЧЭС от Турецкой Республики Украине", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе визита запланирована встреча Парубия со спикером турецкого парламента Исмаилом Кахраманом, генеральным секретарем ПАЧЭС Асафом Гаджиевым, а также послом Шри-Ланки в Украине. Также в ходе визита он пообщается с журналистами.

В ПАЧЭС входят представители парламентов Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Сербии, Турции и Украины.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман в среду отправляется в Великобританию на три дня. Он встретится с британским коллегой Терезой Мэй, главой британского МИД Борисом Джонсоном, а также с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.