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    Парубий едет на три дня в Турцию

    (обновлено: )9401
    По данным пресс-службы парламента, Андрей Парубий в ходе пребывания 5-7 июля с визитом в Турции примет участие в мероприятиях 49-й Генеральной ассамблеи ПАЧЭС. Он также встретиться с турецким коллегой.
    Андрей Парубий
    RIA News Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий 5-7 июля посетит с рабочим визитом Турцию, в ходе которого выступит на церемонии передачи Украине председательства в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), сообщила в среду пресс-служба парламента.

    Андрей Парубий. Архивное фото
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    "Парубий в ходе пребывания 5-7 июля текущего года с визитом в Турции примет участие в мероприятиях 49-й Генеральной ассамблеи ПАЧЭС. Программой визита предусмотрено выступление председателя парламента Украины во время церемонии передачи председательства в ПАЧЭС от Турецкой Республики Украине", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, в ходе визита запланирована встреча Парубия со спикером турецкого парламента Исмаилом Кахраманом, генеральным секретарем ПАЧЭС Асафом Гаджиевым, а также послом Шри-Ланки в Украине. Также в ходе визита он пообщается с журналистами.

    В ПАЧЭС входят представители парламентов Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Сербии, Турции и Украины.

    Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман в среду отправляется в Великобританию на три дня. Он встретится с британским коллегой Терезой Мэй, главой британского МИД Борисом Джонсоном, а также с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

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