Геращенко назвала требования для демилитаризации Донбасса

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Ввод полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс является ключевым требованием для демилитаризации региона, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, информирует УНИАН.

Об этом она сказала во время выступления на международной конференции "Милитаризация оккупированных территорий: фактор дестабилизации евроатлантического региона и механизм геополитического влияния".

"Вопрос демилитаризации стоит очень остро. Мы в Минске, честно говоря, во-первых, поднимаем постоянно вопрос о создании пятой рабочей подгруппы по границе, которая уже должна сегодня дискутировать: а также состоится эта прописанная в Минских соглашениях, но на самом деле не продуманная пошагово процедура передачи части российско-украинской границы сначала под контроль ОБСЕ, и затем возвращения ее под украинскую юрисдикцию", — сказала Геращенко.

"Очевидно, что в этом контексте очень важной инициативой, которая пока, к сожалению, не находит необходимой поддержки среди ОБСЕ, и в первую очередь потому, что это блокирует Российская Федерация, инициатива президента и украинских дипломатов о необходимости ввода полицейской миссии на Донбасс, поскольку это ключевое для демилитаризации этого региона", — отметила Геращенко.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.