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    Глава представительства ЕС призвал срочно реформировать СБУ

    (обновлено: )21401
    Мингарелли подчеркнул важность реформирования СБУ путем лишения ее тех функции, на которые уже уполномочены другие правоохранительные органы.
    Хьюго Мингарелли
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли призвал срочно реформировать Службу безопасности Украины.

    Василий Вовк
    Пресс-служба СБУ
    Генерал-майор Вовк о реформировании СБУ

    В ходе семинара во вторник в Киеве Мингарелли подчеркнул важность реформирования СБУ путем лишения ее тех функции, на которые уже уполномочены другие правоохранительные органы.

    "СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно поскорее обеспечить, чтобы СБУ сосредоточивалась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту ее деятельность, которая поручена (другим) правоохранительным органам", — заявил Мингарелли, информирует УНИАН.

    Он напомнил, что одной из таких функций является борьба с коррупцией.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины с учетом опыта НАТО, некоторые ее функции будут переданы другим органам.

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