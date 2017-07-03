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    Политика

    Холодницкий прокомментировал уход нардепов от ответственности за коррупцию

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    По словам Назара Холодницкого, в Украине создается очень опасный механизм, когда любой, кто хочет легализовать свои незаконно заработанные средства, найдет себе миллионера, который имеет такие средства, и они заключат фактический договор, что тот якобы ему дает долг.
    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Назар Холодницкий/Facebook

    КИЕВ, 3 июл – РИА Новости Украина.  В настоящее время в Украине создается механизм, по которому любой может легализовать денежные средства, заработанные незаконным путем, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире телеканала "112 Украина". 

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    "Сейчас фактически создается очень опасный механизм, когда любой, кто хочет легализовать свои незаконно заработанные средства, найдет себе миллионера, который имеет такие средства, и они заключат фактический договор, что тот якобы ему дает долг, а тот якобы получает 5, 7, 10 млн. Фактически мы доказываем, что никакой передачи средств не было. Понимаете, украл, найди коллегу, который официально является миллионером, заключим договор и таким образом будем считать, что договор есть", — отметил он.

    Ранее сообщалось, что Регламентный комитет Верховной Рады Украины в понедельник заблокировал представление прокуратуры по нардепу Евгению Дейдею ("Народный фронт"), которая просила разрешить привлечь его к уголовной ответственности. Напомним, на регламентном комитете бизнесмен Игорь Линчевский подтвердил, что давал деньги взаймы Евгению Дейдею для жены нардепа.

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