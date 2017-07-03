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    Минфин докапитализирует "ПриватБанк" на 38,5 млрд гривен

    (обновлено: )6211
    Как сообщает Министерство финансов Украины, принято решение об увеличении размера уставного капитала "ПриватБанка" путем частного размещения дополнительных акций за счет дополнительных взносов на сумму 38,565 млрд гривен.
    Министерство финансов Украины. Архивное фото
    Фото "Телеграф"

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Министерство финансов Украины приняло решение докапитализировать "ПриватБанк" на 38,565 млрд гривен.

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Министерство финансов приняло решение об увеличении размера уставного капитала Приватбанка путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов на сумму 38,565 млрд гривен", — сообщают Украинские новости.

    Номинальная стоимость одной акции — 280 гривен, а рыночная — 0,168 гривен.

    Ранее Министерство финансов на своем сайте опубликовало письмо, которое 16 декабря 2016 года бывшие владельцы "ПриватБанка" направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.

    В конце 2016 года правительство национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка" за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

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    Ранее СМИ сообщили, что Окружной административный суд Киева признал национализацию "ПриватБанка" частично незаконной. Также истцы потребовали от "ПриватБанка" вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), суд удовлетворил их требования. Нацбанк заявил, что возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал "ПриватБанка" и намерен их обжаловать.

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