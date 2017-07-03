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    Политика

    Гриценко призвал к совершению терактов в РФ

    Тема:

    Подрыв СБУ в Одессе (27)

    (обновлено: )1515529
    Экс-министр обороны Украины, в частности, предложил отвечать на каждый подрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе взрывами в Таганроге и Москве.
    Анатолий Гриценко
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в интервью телеканалу "112 Украина" предложил совершать теракты на территории России.

    Гриценко, в частности, предложил отвечать на каждый подрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе взрывами в Таганроге и Москве.

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    "Это война. Это не первое показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. Одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве", — сказал он.

    Ранее ряд СМИ сообщили о взрыве автомобиля с сотрудниками СБУ в Донбассе. Сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. В среду в СБУ сообщили, что в результате взрыва погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. По данным СБУ, пострадали также три человека.

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