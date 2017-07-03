Гриценко призвал к совершению терактов в РФ

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в интервью телеканалу "112 Украина" предложил совершать теракты на территории России.

Гриценко, в частности, предложил отвечать на каждый подрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе взрывами в Таганроге и Москве.

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"Это война. Это не первое показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. Одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве", — сказал он.

Ранее ряд СМИ сообщили о взрыве автомобиля с сотрудниками СБУ в Донбассе. Сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. В среду в СБУ сообщили, что в результате взрыва погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. По данным СБУ, пострадали также три человека.