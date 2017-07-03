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    В аппарате Рады назвали причину появления бронетехники у парламента

    (обновлено: )36713
    Как сообщила руководитель пресс-службы Аппарата Рады Ирина Кармелюк, в 15.00 в парламенте состоится торжественное заседание по случаю 20-летия Хартии Украина-НАТО, гостям будет демонстрироваться техника, произведенная украинскими предприятиями.
    Во двор Верховной Рады въехала военная бронетехника
    Facebook: Андрей Ницой

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. В понедельник во внутреннем дворе Верховной Рады Украины состоится выставка оборонной техники, которую продемонстрирует "Укроборонпром".

    Об этом сообщила руководитель пресс-службы Аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк. Она напомнила, что в прошлом году в парламенте также проходила такая выставка. И сегодня в 15.00 в парламенте состоится торжественное заседание по случаю 20-летия Хартии Украина-НАТО, для для гостей, которые являются представителями силовых структур, будет демонстрироваться техника, произведенная украинскими предприятиями, сообщает УНИАН.

    Напомним, утром в понедельник появилась информация о том, что в Киеве во двор Верховной Рады подъехала военная бронетехника

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