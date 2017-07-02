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    Омелян: Украина должна ввести "черные списки" с Россией

    (обновлено: )360310
    По мнению министра инфраструктуры Владимира Омеляна, необходимо ввести усиленный контроль за перемещениями в пограничной зоне с Россией, а также визовый режим.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Украине необходимо ввести визовый режим с Россией и так называемые "черные списки", но делать полный запрет на въезд россиян не имеет смысла.

    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото
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    Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина".

    "Я не думаю, что полный запрет на въезд имеет смысл (россиян в Украину, — Ред.). Однозначно должны ввести визовый режим. Однозначно должны ввести усиленный контроль за перемещениями в пограничной зоне. И есть проект "Стена". Должны быть "черные списки", безусловно. Тем более, что они работают уже. И эти меры должны быть усилены, потому что киллеры, которые прибывают с территории России, безусловно, действуют по указанию Путина и по указанию российского правительства, но они проникают на территорию Украины. Поэтому этот риск является чрезвычайно высоким", — сказал Омелян.

    Напомним, в середине апреля фракция "Народный фронт" требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

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    Спикер ВР Андрей Парубий, комментируя ситуацию, отметил, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, надо завершить политические консультации и убедиться, что данное решение найдет поддержку в парламенте.

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