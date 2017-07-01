Порошенко в субботу едет в Страсбург

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 1 июля, посетит Страсбург для участия в церемонии памяти бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, сообщили в пресс-службе главы государства.

"1 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко совершит визит в Страсбург для участия в европейской церемонии памяти выдающегося немецкого политика, канцлера ФРГ в 1982-1998 гг. Гельмута Коля", — говорится в сообщении.

Напомним, Гельмут Коль умер 16 июня в возрасте 87 лет.

Он дольше всех в истории современной Германии занимал пост канцлера — с 1982 по 1998 год — и был движущей силой по введению единой европейской валюты евро, убедив немецких скептиков отказаться от марки.