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    Порошенко в субботу едет в Страсбург

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    Президент Украины Петр Порошенко совершит визит в Страсбург для участия в европейской церемонии памяти немецкого политика, канцлера ФРГ в 1982-1998 гг. Гельмута Коля.
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 1 июля, посетит Страсбург для участия в церемонии памяти бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, сообщили в пресс-службе главы государства.

    Гельмут Коль
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк
    Уход легендарного канцлера: мир вспоминает Гельмута Коля

    "1 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко совершит визит в Страсбург для участия в европейской церемонии памяти выдающегося немецкого политика, канцлера ФРГ в 1982-1998 гг. Гельмута Коля", — говорится в сообщении.

    Напомним, Гельмут Коль умер 16 июня в возрасте 87 лет.

    Он дольше всех в истории современной Германии занимал пост канцлера — с 1982 по 1998 год — и был движущей силой по введению единой европейской валюты евро, убедив немецких скептиков отказаться от марки.

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