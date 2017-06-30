Дело против Охендовского готово к передаче в суд - Сытник

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КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В деле против главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского достаточно доказательств для передачи его в суд, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"По мнению детективов Антикоррупционного бюро, по моему мнению, дело в отношении Центральной избирательной комиссии достаточно доказательств для передачи дела в суд для рассмотрения по существу. Но было принято другое решение: было остановлено производство до получения ответа на запрос о международной правовой помощи. Надеюсь, что после получения этого ответа будет решение окончательно принято", — сказал Сытник в эфире "5 канала".

Он прогнозирует, что в ходе рассмотрения дела о "черной бухгалтерии" будут и другие подозреваемые.

"Никто не знает истинных объемов так называемой "черной бухгалтерии". То есть у нас есть определенные документы, которые были переданы генералом СБУ Трепаком: это там десятая или сотая часть этих "черновых" записей, мы этого не знаем… основная часть этих фактов расследуется в управление Горбатюка и поэтому было принято решение об объединении этих расследований. Поэтому, я думаю, что ряд подозреваемых будут реализованы в этом производстве", — пояснил Сытник.

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Охендовскому вручили подозрение в получении средств из "черной кассы" Партии регионов. По данным следствия, он получил более 160 тысяч долларов взяток на зарубежные поездки. В декабре прошлого года суд избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства — то есть он должен являться на вызовы по требованию следователя. При этом суд отказался отстранять его от должности главы ЦИК.

Ранее бывший первый зампредседателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак заявил, что передал в НАБУ документы о незаконных выплатах наличных со стороны Партии регионов ряду высокопоставленных чиновников. По его словам, среди фигурантов этих материалов — должностные лица самого высокого уровня, министры и депутаты.

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Как утверждает Трепак, Партия регионов потратила около 2 миллиардов долларов на взятки бывшим и нынешним высокопоставленным чиновникам. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" партии с общими выплатами на указанную сумму. Позже НАБУ сообщило, что начало расследование на основании заявления.