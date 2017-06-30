Мариуполь разорвал дружественные отношения с российскими городами

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Депутаты Мариупольского городского совета проголосовали за расторжение дружественных отношений c российскими Таганрогом и Нарьян-Маром, сообщила начальник управления по вопросам прессы и информации Елена Махова.

Соответствующее решение депутаты приняли во время заседания очередной сессии горсовета, которая состоялась 29 июня.

"Всего на сессии присутствовали 40 депутатов. 39 проголосовали за, один — воздержался", — цитирует Махову "Лига".

С заявлением о необходимости признать утратившими силу решение горсовета по заключению дружеских отношений выступил депутат Максим Бородин.