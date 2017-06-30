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    Политика

    Мариуполь разорвал дружественные отношения с российскими городами

    (обновлено: )6412
    Соответствующее решение мариупольские депутаты приняли во время заседания очередной сессии горсовета. С необходимым заявлением выступил депутат Максим Бородин.
    Ситуация в Мариуполе
    Репортер (Ивано-Франковск)

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Депутаты Мариупольского городского совета проголосовали за расторжение дружественных отношений c российскими Таганрогом и Нарьян-Маром, сообщила начальник управления по вопросам прессы и информации Елена Махова.

    Соответствующее решение депутаты приняли во время заседания очередной сессии горсовета, которая состоялась 29 июня.

    "Всего на сессии присутствовали 40 депутатов. 39 проголосовали за, один — воздержался", — цитирует Махову "Лига".

    С заявлением о необходимости признать утратившими силу решение горсовета по заключению дружеских отношений выступил депутат Максим Бородин.

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