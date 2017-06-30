Навстречу Дню Независимости. По Киеву пройдут войска союзных стран

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак заявил, что по случаю 26-й годовщины Независимости на Крещатике состоится парад войск с участием военнослужащих союзных государств, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Во время рабочей поездки в штаб-квартиру НАТО и двусторонних переговоров с иностранными коллегами я пригласил их в Украину на День Независимости. Речь идет о представителях стран, с которыми сотрудничаем", — заявил глава министерства на брифинге в Брюсселе.

Минобороны Украины Степан Полторак в Брюсселе

При этом он добавил, что иностранные военные подразделения будут участвовать в параде в составе самостоятельных парадных расчетов.

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"Если говорить о литовско-польско-украинской бригаде, то она будет идти отдельным подразделением, другие подразделения планируют участвовать самостоятельно", — заключил Полторак.

Ранее в Украине вступил в силу закон о ратификации договоренностей с НАТО относительно информации с ограниченным доступом.