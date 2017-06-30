наверх
30.06.201717:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Тука: закон об амнистии - это залог мира в Донбассе

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (688)

    (обновлено: )35304
    Амнистия должна применяться не ко всем, а дифференцированно, исключительно через суды, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
    Георгий Тука
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что Верховной Раде придется принять закон об амнистии, если Киев желает достичь мира в Донбассе.

    Савченко выступила за полную амнистию для ополченцев
    аккаунт Елены Белозерской в YouTube
    Савченко выступила за амнистию для ополченцев Донбасса

    Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР настаивают на принятии Киевом закона об амнистии и недопущении преследования участников конфликта в Донбассе. В Киеве считают, что под амнистию не должны попасть те, кто совершил тяжкие преступления.

    "Эти люди совершают уголовное преступление. Возможно, их действия подпадают под статью об участии в незаконных вооруженных формированиях, возможно, под другие статьи. Но я убежден, что нам нужно будет принимать закон об амнистии. Если мы хотим достичь мира — то тактики других стран, которые прошли через войны, показывают: нам придется принимать закон об амнистии", — сказал Тука в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в пятницу.

    При этом, по его словам, амнистия должна применяться не ко всем, а дифференцированно, исключительно через суды. Заместитель министра утверждает, что, по данным украинской разведки, на территории Донбасса есть много сторонников ополченцев, готовых "не просто сложить оружие", а перейти на сторону Киева.

    "Но эти люди хотят иметь гарантии. А мы сейчас эти гарантии предоставить не можем", — добавил Тука.

    Читайте также: АТО как диагноз. Война не спишет – бойцы шумят, граждане под прицелом

    Напомним, ранее секретарь Национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов допустил амнистию для чиновников самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция Украины. Архивное фото
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Георгий Тука
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Пожарные машины
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест