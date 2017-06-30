Тука: закон об амнистии - это залог мира в Донбассе

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что Верховной Раде придется принять закон об амнистии, если Киев желает достичь мира в Донбассе.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР настаивают на принятии Киевом закона об амнистии и недопущении преследования участников конфликта в Донбассе. В Киеве считают, что под амнистию не должны попасть те, кто совершил тяжкие преступления.

"Эти люди совершают уголовное преступление. Возможно, их действия подпадают под статью об участии в незаконных вооруженных формированиях, возможно, под другие статьи. Но я убежден, что нам нужно будет принимать закон об амнистии. Если мы хотим достичь мира — то тактики других стран, которые прошли через войны, показывают: нам придется принимать закон об амнистии", — сказал Тука в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в пятницу.

При этом, по его словам, амнистия должна применяться не ко всем, а дифференцированно, исключительно через суды. Заместитель министра утверждает, что, по данным украинской разведки, на территории Донбасса есть много сторонников ополченцев, готовых "не просто сложить оружие", а перейти на сторону Киева.

"Но эти люди хотят иметь гарантии. А мы сейчас эти гарантии предоставить не можем", — добавил Тука.

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Напомним, ранее секретарь Национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов допустил амнистию для чиновников самопровозглашенных ДНР и ЛНР.