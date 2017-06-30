наверх
30.06.201715:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    СБУ обвинила спецслужбы России в распространении вредоносного ПО

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (79)

    16701
    По утверждению СБУ, прекращена работа разветвленной международной сетевой инфраструктуры, "построенной спецслужбами России", с помощью которой скрыто осуществлялись целевые кибернетические атаки.
    Компьютерный вирус. Кибератака
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявляет, что вместе с иностранными партнерами пресекла распространение вредоносного программного обеспечения (ПО).

    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Хакерский вирус Petya.A: украинский след

    Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. При этом серверы российских компаний также подверглись мощной хакерской атаке.

    "В период с 25 мая до 6 июня Служба безопасности Украины в четком взаимодействии с иностранными партнерами прекратила использование украинской сетевой инфраструктуры для целенаправленного распространения со стороны спецслужб Российской Федерации вредоносного программного обеспечения с целью поражения информационных сетей и объектов критической инфраструктуры нашего государства и других стран мира", — говорится в сообщении.

    По утверждению СБУ, прекращена работа разветвленной международной сетевой инфраструктуры, "построенной спецслужбами России".

    В  спецслужбе считают, что с помощью этой инфраструктуры скрыто, с использованием серверного оборудования, в том числе украинского хостинга, осуществлялись целевые кибернетические атаки (так называемые АРТ-атаки — Advanced Persistent Threat) и заражения специальными видами вредоносных компьютерных программ объектов критической инфраструктуры Украины и других государств.

    "Во время обысков правоохранители изъяли серверное оборудование, которое было задействовано в системе кибератак… Продолжаются следственно-оперативные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности", — говорится в сообщении СБУ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Компьютерный вирус. Кибератака
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил г. Ясиноватая в Донецкой области
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Пожарные машины
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест