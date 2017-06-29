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    Украина в течение месяца получит от Румынии оборудование для киберзащиты

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (57)

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    По словам вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, проведены тендеры и в Румынии закуплено оборудование для киберзащиты за 1 миллион евро. Ожидается, что в течение месяца это оборудование будет доставлено в Украину.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Румыния предоставит Украине оборудование для киберзащиты за более чем 1 миллион евро в рамках трастового фонда НАТО по кибербезопасности, сообщила в четверг журналистам вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Хакерский вирус Petya.A: украинский след

    Глобальная атака вируса-вымогателя со вторника поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. По данным МВД, за последние двое суток полиция получила более 1,5 тысячи сообщений о хакерских атаках, возбуждено более 60 уголовных дела. Киберполиция совместно с ведущими специалистами как украинских IT-компаний, так и зарубежных организаций (Европол, Cisco) работает над преодолением последствий вирусной атаки.

    "По трастовому фонду по кибербезопасности — это один из тех фондов, который активно используется. На данный момент мы как раз ждем предоставления техники, оборудования, которые смогут обеспечить нам более активную и более способную систему киберзащиты, от Румынии, которая является лидерской страной именно в этом трастовом фонде. И, очевидно, мы не можем не продолжать сейчас дискуссию о дополнительном наполнении этого трастового фонда. Мы можем ожидать, потому что Украина оказалась на первой линии атаки по этим кибератакам", — приводит слова вице-премьера сайт телеканала "112 Украина".

    По ее словам, это достаточно длительный процесс. "С нашей стороны эту деятельность координирует СБУ. Было проведено серьезное исследование, было определено оборудование, которое помогло бы Украине в защите. Эти предложения были предоставлены румынской стороне, уже были проведены тендеры и закуплено это оборудование. Этот вопрос максимум месяцев, а я думаю, недель, когда оно поступит в Украину. Это точно более миллиона евро", — сказала вице-премьер.

    Касаясь темы поступлений в трастовый фонд, Климпуш-Цинцадзе отметила, что это будет зависеть от каждой страны-члена НАТО.

    "Каждая страна-член может давать минимальные взносы в 10-20 тысяч евро и до нескольких сотен или даже миллиона евро. Сейчас это будет решаться на уровне каждой страны. Это работа с каждым нашим партнером, чтобы обеспечить их вклад именно в этот трастовый фонд", — отметила она.

    Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.

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