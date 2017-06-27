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    Политика

    СНБО усиливает контртеррористические меры в стране

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (18)

    (обновлено: )20801
    В СНБО сообщили, что из-за высокого уровня террористической угрозы, принят ряд мер по усилению контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и других регионах Украины.
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    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение усилить контртеррористические меры в Киеве и в других регионах страны в связи с высоким уровнем угрозы, сообщила пресс-служба ведомства.

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    "Учитывая высокий уровень террористической угрозы, принят ряд мер по усилению контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и других регионах Украины", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, секретарь СНБО Александр Турчинов провел оперативное совещание с руководителями сектора безопасности и обороны, посвященное выработке адекватных мер противодействия гибридным угрозам.

    Он напомнил, что во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал.

    Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов. О хакерской атаке уже сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компания "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и компания "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев. Об атаке также заявила крупнейшая частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".

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