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    Политика

    В приемной нардепа от БПП нашли неизвестное устройство

    (обновлено: )8
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В приемной народного депутата от "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблатта в Житомире обнаружили неизвестное устройство.

    Сотрудники приемной вызвали правоохранителей и взрывотехническую лабораторию. 

    При осмотре приемной, правоохранители обнаружили пластиковую коробку, лежащую за обшивкой дивана в кабинете депутата. В полиции не исключают, что это может быть устройство для прослушивания, сообщает "5 канал".

    Скриншот видео
    Полиция в приемной Розенблата

    "Данное устройство изъято… 100% утверждать, что это было, можно будет только после проведения технической экспертизы, которая позволит идентифицировать, что это такое", — сказал начальник отдела ГУ ЧП в Житомирской области Михаил Сорока.

    Устройство отправили на экспертизу.

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