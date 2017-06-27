В приемной нардепа от БПП нашли неизвестное устройство

УНИАН

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В приемной народного депутата от "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблатта в Житомире обнаружили неизвестное устройство.

Сотрудники приемной вызвали правоохранителей и взрывотехническую лабораторию.

При осмотре приемной, правоохранители обнаружили пластиковую коробку, лежащую за обшивкой дивана в кабинете депутата. В полиции не исключают, что это может быть устройство для прослушивания, сообщает "5 канал".

Скриншот видео Полиция в приемной Розенблата

"Данное устройство изъято… 100% утверждать, что это было, можно будет только после проведения технической экспертизы, которая позволит идентифицировать, что это такое", — сказал начальник отдела ГУ ЧП в Житомирской области Михаил Сорока.

Устройство отправили на экспертизу.