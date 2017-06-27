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    Климкин едет в Италию

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    По данным ведомства, целью визита, в частности,является обсуждение подготовки очередного заседания украинско-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству.
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин 27-28 июня осуществит рабочий визит в Италию, где проведет переговоры со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано, сообщило в Министерство иностранных дел.

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    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
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    "В Риме Павел Климкин проведет переговоры с итальянским коллегой Анджелино Альфано, будет иметь ряд встреч с руководителями парламентских фракций и выступит на заседании комитета по иностранным делам Палаты депутатов Италии", — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

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    По данным ведомства, целью визита является активизация двустороннего сотрудничества, в частности обсуждение подготовки очередного заседания украинско-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству под председательством глав МИД.

    В МИД добавили, что в ходе встреч также будут подниматься вопросы взаимодействия между Украиной и ЕС.

    Накануне сообщалось, что президент Петр Порошенко во время рабочего визита во Францию заявил о подготовке "формулы Макрона" по Донбассу. 

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