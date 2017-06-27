Климкин едет в Италию

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин 27-28 июня осуществит рабочий визит в Италию, где проведет переговоры со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано, сообщило в Министерство иностранных дел.

"В Риме Павел Климкин проведет переговоры с итальянским коллегой Анджелино Альфано, будет иметь ряд встреч с руководителями парламентских фракций и выступит на заседании комитета по иностранным делам Палаты депутатов Италии", — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

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По данным ведомства, целью визита является активизация двустороннего сотрудничества, в частности обсуждение подготовки очередного заседания украинско-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству под председательством глав МИД.

В МИД добавили, что в ходе встреч также будут подниматься вопросы взаимодействия между Украиной и ЕС.

Накануне сообщалось, что президент Петр Порошенко во время рабочего визита во Францию заявил о подготовке "формулы Макрона" по Донбассу.