США пообещали не принимать решений по Украине без ее ведома - Порошенко

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что получил обещание от администрации президента США Дональда Трампа не принимать никаких решений по Украине без ведома Киева.

"Помните, много лет тому назад всегда говорили, что Украина не является субъектом, а является объектом международной политики, что все решения по Украине принимаются без Украины. Сейчас мы продемонстрировали, что ситуация кардинально противоположная. Неделю назад я был в США и имел встречу с администрацией новоизбранного президента Трампа. Месседж, который был, – ничего об Украине без Украины приниматься не может", — сказал Порошенко в понедельник на встрече с украинской диаспорой в Париже.

Как отметил президент, "мы должны демонстрировать трансатлантическое единство, и это главное, что нам надо, и никто нам не дает никаких требований и советов, у нас спрашивают, чем вам помочь?"

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Он добавил, что в ходе встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель получил подтверждение их приверженности "нормандскому формату" по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, на данный момент Украина пользуется 100-процентной поддержкой западных партнеров, чего никогда не было ранее.

На минувшей неделе в Вашингтоне состоялась первая встреча президента Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией в Украине.