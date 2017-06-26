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    США пообещали не принимать решений по Украине без ее ведома - Порошенко

    Тема:

    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США (107)

    (обновлено: )13202
    На встрече с украинской диаспорой в Париже президент Петр Порошенко заявил, что в настоящее время необходимо "демонстрировать трансатлантическое единство".
    Президент Украины Петр Порошенко (слева) и президент США Дональд Трамп во время встречи
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что получил обещание от администрации президента США Дональда Трампа не принимать никаких решений по Украине без ведома Киева.

    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    REUTERS Philippe Wojazer
    Однако, тенденция. О челночной дипломатии Порошенко

    "Помните, много лет тому назад всегда говорили, что Украина не является субъектом, а является объектом международной политики, что все решения по Украине принимаются без Украины. Сейчас мы продемонстрировали, что ситуация кардинально противоположная. Неделю назад я был в США и имел встречу с администрацией новоизбранного президента Трампа. Месседж, который был, – ничего об Украине без Украины приниматься не может", — сказал Порошенко в понедельник на встрече с украинской диаспорой в Париже.

    Как отметил президент, "мы должны демонстрировать трансатлантическое единство, и это главное, что нам надо, и никто нам не дает никаких требований и советов, у нас спрашивают, чем вам помочь?"

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    Он добавил, что в ходе встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель получил подтверждение их приверженности "нормандскому формату" по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, на данный момент Украина пользуется 100-процентной поддержкой западных партнеров, чего никогда не было ранее.

    На минувшей неделе в Вашингтоне состоялась первая встреча президента Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией в Украине.

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