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    Политика

    В "Самопомочи" рассказали о самочувствии голодавших Сыроид и Пастуха

    (обновлено: )901
    Согласно информации пресс-службы партии "Объединение "Самопомич", народный депутат Тарас Пастух, здоровье которого ухудшилось после шестидневной голодовки, проходит курс интенсивной терапии.
    Голодовка у здания Администрации Президента в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксаны Сыроид после голодовки чувствует себя удовлетворительно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Объединение "Самопомич", размещенном в Facebook.

    facebook.com/yan.dobronosov
    Лучший популизм это — голодовка. Чем бы политики не тешились...

    "После проведенного курса интенсивной терапии обострение хронических болезней… которое возникло во время голодания, было остановлено", — отмечается в сообщении.

    При этом добавляется, что в настоящее время курс интенсивной терапии проходит и народный депутат Тарас Пастух, здоровье которого ухудшилось после шестидневной голодовки.

    Ранее сообщалось, что заместителя председателя Верховной Рады Оксану Сыроид, голодавшую пятые сутки под зданием Администрации президента, забрала скорая помощь.

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