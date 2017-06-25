В "Самопомочи" рассказали о самочувствии голодавших Сыроид и Пастуха

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксаны Сыроид после голодовки чувствует себя удовлетворительно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Объединение "Самопомич", размещенном в Facebook.

"После проведенного курса интенсивной терапии обострение хронических болезней… которое возникло во время голодания, было остановлено", — отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что в настоящее время курс интенсивной терапии проходит и народный депутат Тарас Пастух, здоровье которого ухудшилось после шестидневной голодовки.

Ранее сообщалось, что заместителя председателя Верховной Рады Оксану Сыроид, голодавшую пятые сутки под зданием Администрации президента, забрала скорая помощь.