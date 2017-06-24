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    Политика

    Генпрокуратура выложила в сеть новое оперативное видео встречи Гужвы

    Тема:

    Дело Гужвы. Арест (116)

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    По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, на записи видно, как человек похожий на главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужву в начале разговора кладет на соседний стул сумку.
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    strana.ua

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган обнародовала еще одно видео встречи главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы с собеседником по непубликации компрометирующих материалов против нардепов.

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    Также на записи видно, как он в начале разговора кладет на соседний стул сумку.

    "В предыдущих видео кто-то не узнавал главного фигуранта уголовного производства о вымогательстве взятки. На этом же видео и ответ — чья то женская сумочка на стуле", — написала Сарган.

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

    В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. 

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