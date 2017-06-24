Тука прокомментировал перспективы введения в Украине военного положения

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал обсуждение в обществе законопроекта о реинтеграции районов Донбасса, а также перспективы введения в Украине военного положения. По мнению Туки, для принятия такого решения нужно прекратить манипуляции и трезво оценить сложившуюся ситуацию.

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"Назвать войну войной – это значит объявить войну. Кому? У меня вопрос, кому? России? Мы готовы к этому? Мы готовы противостоять? У меня есть большие сомнения, исходя из того, что я видел видео, как Россия использует авиацию, например в Алеппо. Мы хотим увидеть "Алеппо" в Киеве, Житомире, Львове, Харькове? Поэтому нужно прекратить эти манипуляции и трезво смотреть на состояние дел", — сказал Георгий Тука.

"Во-первых, читая законопроект, я нигде не видел введения военного положения. Во-вторых, я убежден, что 99% наших соотечественников на своей повседневной жизни, даже если оно будет введено, они этого не почувствуют. Эта истерия, которая царит последние полторы-две недели после заявления Турчинова о разработке законопроекта, мне кажется, что она искусственно подогревается и я не могу понять, в чем смысл такого нагнетания", — добавил он.

Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники сообщало, что вместо антитеррористической операции в Донбассе Киев намерен ввести в некоторых районах Донецкой и Луганской областей военное положение. Оно может быть установлено новым законопроектом, который разрабатывает администрация президента Украины Петра Порошенко.