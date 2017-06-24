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    В ЛНР заявили о полном соблюдении "хлебного перемирия"

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (632)

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    Как заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в самопровозглашенной Луганской народной республике нацелены на решение конфликта в Донбассе мирным путем.
    Ситуация в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости.  В самопровозглашенной Луганской народной республике полностью соблюдают введенное 24 июня "хлебное перемирие". Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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    "Подразделения Народной милиции ЛНР не реагируют на провокации, придерживаются "режима тишины" согласно введенного с 00.00 часов 24 июня так называемого "хлебного перемирия" и соблюдают минские договоренности", — заявил Марочко.

    Он уточнил, что в ЛНР нацелены на решение конфликта в Донбассе мирным путем.

    В среду, 21 июня, Контактная группа по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа".

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