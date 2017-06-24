В ЛНР заявили о полном соблюдении "хлебного перемирия"

ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике полностью соблюдают введенное 24 июня "хлебное перемирие". Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Подразделения Народной милиции ЛНР не реагируют на провокации, придерживаются "режима тишины" согласно введенного с 00.00 часов 24 июня так называемого "хлебного перемирия" и соблюдают минские договоренности", — заявил Марочко.

Он уточнил, что в ЛНР нацелены на решение конфликта в Донбассе мирным путем.

В среду, 21 июня, Контактная группа по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа".