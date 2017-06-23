наверх
23.06.201722:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Голодные игры" под АП. Мэр Львова прибыл в Киев

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (330)

    (обновлено: )223
    По данным СМИ, Андрей Садовый намерен уговорить Олега Березюка и Оксану Сыроид прекратить голодовку, которую они объявили в знак протеста против "издевательств" над Львовом.
    Презентация программы политической партии Объединение Самопомощь
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Мэр Львова Андрей Садовый прибыл к Администрации президента в Киеве.

    "Андрей Садовый прибыл к АП. Он приземлился на самолете в Жулянах и сразу пошел к палаточному городку, где отдыхают народные депутаты из фракции "Самопомич", они общаются приватно", — сообщает "112 Украина".

    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото
    Львов и убийственный мусор: голодовка, а теперь и эвакуация

    По данным телеканала, мэр пытается уговорить коллег прекратить голодовку.

    В понедельник, 19 июня, глава парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку, так как считает, что Украиной руководят "бандиты, олигархи и лжецы", а в стране начались "тотальные репрессии". По словам депутата, он протестует против "издевательства" над Львовом, где уже несколько месяцев существует проблема с утилизацией мусора.

    На следующий день голодовку объявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид. Оба депутата избраны в парламент от партии "Самопомич", лидером которой является мэр Львова Андрей Садовый.

    Ранее пресс-служба "Самопомичи" со ссылкой на медиков сообщила, что здоровье Березюка и Сыроид, объявивших голодовку у здания Администрации президента из-за реакции властей на "мусорную блокаду" Львова, ухудшилось, возможно, их придется госпитализировать.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гужва стал подозреваемым по делу о вымогательстве
    Дело Гужвы. Статус - подозреваемый
    Нина Южанина
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Красный крест в Донбассе. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против