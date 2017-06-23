"Голодные игры" под АП. Мэр Львова прибыл в Киев

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Мэр Львова Андрей Садовый прибыл к Администрации президента в Киеве.

"Андрей Садовый прибыл к АП. Он приземлился на самолете в Жулянах и сразу пошел к палаточному городку, где отдыхают народные депутаты из фракции "Самопомич", они общаются приватно", — сообщает "112 Украина".

По данным телеканала, мэр пытается уговорить коллег прекратить голодовку.

В понедельник, 19 июня, глава парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку, так как считает, что Украиной руководят "бандиты, олигархи и лжецы", а в стране начались "тотальные репрессии". По словам депутата, он протестует против "издевательства" над Львовом, где уже несколько месяцев существует проблема с утилизацией мусора.

На следующий день голодовку объявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид. Оба депутата избраны в парламент от партии "Самопомич", лидером которой является мэр Львова Андрей Садовый.

Ранее пресс-служба "Самопомичи" со ссылкой на медиков сообщила, что здоровье Березюка и Сыроид, объявивших голодовку у здания Администрации президента из-за реакции властей на "мусорную блокаду" Львова, ухудшилось, возможно, их придется госпитализировать.