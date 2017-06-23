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    Гужву отправили в изолятор временного содержания - Лукаш

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (81)

    (обновлено: )253
    Как сообщила Елена Лукаш, Игорь Гужва с 20.00 вечера четверга без еды, сна и отдыха, у него взяли отпечатки пальцев и пробы ДНК, но подозрение пока не вручили.
    Игоря Гужву отправили в изолятор
    Facebook Елены Лукаш

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Задержанного главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужву отправили в изолятор временного содержания в Киеве, сообщила адвокат Гужвы, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

    Светлана Крюкова на пресс-конференции о давлении властей на издание Страна.ua
    РИА Новости Украина
    Светлана Крюкова: обвинения против Гужвы сфабрикованы

    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

    "Игорь Гужва только что отправлен в изолятор временного содержания на Косогорный (переулок в Киеве — ред.)", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

    По словам адвоката, Гужва с 20.00 вечера четверга без еды, сна и отдыха, у него взяли отпечатки пальцев и пробы ДНК, но подозрение пока не вручили.

    Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган ранее сообщила, что прокуратура готовится объявить о подозрении и будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для Гужвы и его помощника. Санкция статьи, по которой он был задержан, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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