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    Политика

    Заммэра Кривого Рога объявлен в розыск

    (обновлено: )78
    Евгений Удод внесен в перечень лиц, скрывающихся от органов власти. Данные о чиновнике были внесены в базу после решения суда, который 16 июня удовлетворил ходатайство прокуратуры о его аресте.
    Евгений Удод
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. МВД Украины объявило в розыск заместителя мэра Кривого Рога Евгения Удода. Информация об этом появилась в базе на официальном сайте ведомства.

    Скриншот с сайта МВД

    Евгений Удод внесен в перечень лиц, скрывающихся от органов власти. Известно, что он исчез 16 мая на территории Волынской области. Также указаны статьи, которые ему инкриминируются: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, угроза убийством, создание преступной организации.

    Данные о чиновнике были внесены в базу после решения суда, который 16 июня удовлетворил ходатайство прокуратуры о его аресте.

    По официальным данным мэрии, по состоянию на 19 мая Удод находился в отпуске. Ранее в областной прокуратуре информировали, что "несмотря на то, что некоторые подозреваемые находятся за пределами Украины, решается вопрос об объявлении их в розыск".

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