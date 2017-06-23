Заммэра Кривого Рога объявлен в розыск

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КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. МВД Украины объявило в розыск заместителя мэра Кривого Рога Евгения Удода. Информация об этом появилась в базе на официальном сайте ведомства.

Скриншот с сайта МВД

Евгений Удод внесен в перечень лиц, скрывающихся от органов власти. Известно, что он исчез 16 мая на территории Волынской области. Также указаны статьи, которые ему инкриминируются: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, угроза убийством, создание преступной организации.

Данные о чиновнике были внесены в базу после решения суда, который 16 июня удовлетворил ходатайство прокуратуры о его аресте.

По официальным данным мэрии, по состоянию на 19 мая Удод находился в отпуске. Ранее в областной прокуратуре информировали, что "несмотря на то, что некоторые подозреваемые находятся за пределами Украины, решается вопрос об объявлении их в розыск".