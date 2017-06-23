Сайт "Страны" будут пытаться заблокировать в пятницу

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Журналист издания "Страна" Анастасия Товт заявила, что домен сайта в пятницу будут пытаться заблокировать. Арест домена планируется от Госфискальной службы. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Скриншот со страницы Анастасии Товт в Facebook

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск.

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Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.