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    Политика

    Сайт "Страны" будут пытаться заблокировать в пятницу

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (59)

    (обновлено: )19802
    Журналиска заявила, что домен сайта в пятницу будут пытаться заблокировать. Арест домена планируется от Госфискальной службы.
    Обыск в офисе интернет-издания Страна
    Facebook Svetlana Kryukova

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Журналист издания "Страна" Анастасия Товт заявила, что домен сайта в пятницу будут пытаться заблокировать. Арест домена планируется от Госфискальной службы. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

    Скриншот со страницы Анастасии Товт в Facebook

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск.

    Смотрите также: Комментарий Гужвы по поводу обысков и недопуска адвокатов

    Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

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