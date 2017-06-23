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    На Банковой подтвердили, что закон о реинтеграции обсуждался в Вашингтоне

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (618)

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    По словам заглавы АПУ Константина Елисеева, некоторые элементы законопроекта о регинтеграции "были в центре внимания переговорного процесса с американской стороной".
    Администрация президента Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Некоторые элементы будущего законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса обсуждались во время визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон, заявил замглавы Администрации президента Константин Елисеев.

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    Ранее президент Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий военных. Текст законопроекта пока не был обнародован. Порошенко накануне в ходе визита в Вашингтон заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет вынесен на общественное обсуждение, а также представлен международным партнерам.

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    "Основное было то, как нам соединить и скоординировать усилия с американской стороной для того, чтобы принести мир и стабильность на Донбасс. Некоторые элементы этого законопроекта были в центре внимания переговорного процесса с американской стороной, поскольку основой будущего законопроекта являются, конечно, минские договоренности и ключевое — это выполнение Россией условий по безопасности", — сказал Елисеев в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

    По его словам, стороны также обсудили возможность совместного давления на Россию с целью выполнения ею своих обязательств по безопасности в рамках минских соглашений.

    Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что принятие закона о деоккупации Донбасса не означает, что на следующий день Украина начнет полномасштабную войну

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