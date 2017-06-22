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    Турчинов предложил усилить проверки жителей ЛДНР перед выдачей биопаспортов

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    Европа открывает для украинцев свои границы (596)

    (обновлено: )11202
    По словам секретаря СНБО, подготовлен соответствующий законопроект. Турчинов добавил, что он необходим для обеспечения безопасности Украины и Европы, и проект надо принять "до начала очередных каникул".
    Александр Турчинов
    УНИАН

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов выступил за принятие закона о проверке данных жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса перед получением биометрического паспорта, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

    "Необходимо внести изменения в действующее законодательство, что позволит осуществлять очень тщательную проверку граждан, прибывающих с оккупированных территорий для получения биометрического паспорта. В случае выявления несоответствия представленных данных, таким гражданам должно быть отказано в получении биометрического паспорта", — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

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    По его словам, после начала действия безвизового режима Украины с ЕС значительно увеличилось число желающих жителей Донбасса получить биометрические паспорта. "В то же время, не имея доступа к архивам, которые остались на оккупированных территориях, возникает опасность, что под видом украинских граждан с оккупированных территорий доступ к безвизовому режиму могут получить граждане другой страны, террористы", — добавил Турчинов.

    По данным пресс-службы, Турчинов провел совещания с руководителями МВД, миграционной службы, Службы безопасности, пограничниками и другими ведомствами. Он сообщил, что для правового урегулирования этого вопроса был подготовлен соответствующий законопроект, который разработан депутатами-членами парламентской коалиции и в ближайшее время должен быть внесен в Верховную Раду.

    "Вместе с тем очень важно принять этот необходимый для обеспечения безопасности Украины и Европы закон еще до начала очередных каникул", — считает Турчинов.

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    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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