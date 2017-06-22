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    Политика

    Варшава требует разрешения проводить в Украине поиски убитых поляков

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (136)

    (обновлено: )65572
    Украина требует, чтобы Польша легализовала все незаконно установленные на территории страны украинские памятники, а также восстановила демонтированный в деревне Грушовице мемориал в честь УПА, пишут СМИ. Польша не согласна с такой постановкой вопроса.
    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Министерство культуры Польши намерено вступить в переговоры с Киевом по вопросу возобновлении поисковых и эксгумационных работ на территории Украины в местах захоронения польских жертв Волынской резни 1941-1945 годов и польских солдат, погибших в сентябре 1939 года, передает "Польское Радио".

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    Украина заблокировала поисковые работы, проводившиеся сотрудниками Института национальной памяти Польши, в ответ на демонтаж в апреле в деревне Грушовице памятника Украинской повстанческой армии, отмечается на сайте радиостанции.

    Вице-министр культуры Ярослав Селлин заявил, что он намерен затронуть эту тему во время своего июльского визита в Киев.

    "Мы ожидаем, что украинская сторона даст согласие на продолжение поисковых работ и эксгумацию останков польских жертв. С украинской стороной мы будем об этом спокойно беседовать. Неделю назад Украину с визитом посетил вице-премьер, министр культуры Петр Глиньский. Я буду эти вопросы обсуждать с властями в Киеве в первой половине июля", — сказал Селлин.

    По данным вещателя, Украина требует, чтобы Польша легализовала все незаконно установленные на территории страны украинские памятники, а также восстановила демонтированный в деревне Грушовице мемориал в честь УПА. Вице-министр Селлин отметил, что с такой постановкой вопроса Польша не согласна.

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