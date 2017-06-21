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    В Раду поступили представления генпрокурора на 5 нардепов

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    По словам пресс-секретарь председателя Рады Андрея Ковалева, представления поступили на Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Максима Полякова и Борислава Розенблата.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Верховная Рада получила представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов, глава парламента Андрей Парубий направил их в профильный комитет, сообщил пресс-секретарь председателя Рады Андрей Ковалев.

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    "В Верховную Раду поступили пять представлений на народных депутатов. Председатель парламента направил их в регламентный комитет", — отметил он.

    По словам Ковалева, представления поступили на Андрея Лозового (фракция "Радикальной партии"), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба — фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко").

    Позже в Генеральной прокуратуре подтвердили, что генпрокурор Юрий Луценко внес в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и даче согласия на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) народного депутата Максима Полякова, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества.

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