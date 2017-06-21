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    Политика

    В ЛНР заявили, что готовы отвести силы в районе Станицы Луганской

    Тема:

    Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2 (513)

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    По словам официального представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко, подразделения Народной милиции уже около 70 раз с момента подписания рамочного соглашения были готовы осуществить развод сил и средств в районе Станицы Луганской.
    Ополченцы в районе Луганска
    Associated Press Mstyslav Chernov

    ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова отвести силы на участке в районе Станицы Луганской в Донбассе 26 июня, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

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    Ранее сообщалось, что очередная попытка разведения сил в районе Станицы Луганской в Донбассе запланирована на 26 июня.

    "Двадцать шестого июня мы в очередной раз будем готовы произвести развод на данном участке (в районе Станицы Луганской — ред.). Но хочу подчеркнуть, мы не намерены это делать в одностороннем порядке, только зеркально с украинской стороной", — сообщил Марочко.

    Он подчеркнул, что подразделения Народной милиции уже около 70 раз с момента подписания рамочного соглашения были готовы осуществить развод сил и средств в районе Станицы Луганской. "И на этот раз мы не отказываемся от своих обязательств в рамках минского процесса", — добавил представитель оборонного ведомства.

    На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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