Украина в Минске отказалась рассматривать вопрос особого статуса Донбасса - ЛНР

ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Киев на заседании контактной группы по Украине в среду в Минске отказался рассматривать вопрос об особом статусе Донбасса, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.

"Украинская сторона на переговорах в Минске считает, что для того, чтобы они рассмотрели "формулу Штайнмайера", которую уже дважды согласовали лидеры "нормандского формата", в том числе президент Украины, для них персонально нужно поручение "нормандского формата". На этом основании они сегодня отказались рассматривать механизм вступления в силу особого статуса республик Донбасса, так называемую "формулу Штайнмайера", — сказал Мирошник.

Он подчеркнул, что представители ЛНР расценивают такие действия Киева как сознательное блокирование работы политической подгруппы в Минске. "Все рассматриваемые вопросы оговариваются в Комплексе мер и других документах минского формата, и для их рассмотрения и согласования не требуется никаких отдельных решений или поручений "нормандского формата", это обычная профанация Киева", — считает собеседник агентства.

По словам Мирошника, особый статус ЛНР и ДНР — "основа минских соглашений, без его подтверждения и имплементации Киевом продвижение в согласовании и доработке политического пакета минских соглашений крайне затруднительно".

"Это сознательное действие Украины, учитывая факт, что период временного функционирования закона истекает в октябре 2017 года, хотя сам закон не работал ни одного дня, потому что был заблокирован решением ВР Украины", — добавил представитель ЛНР.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.