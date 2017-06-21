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    МИД: Россия игнорирует призыв Международного суда ООН по "Минску-2"

    (обновлено: )42336
    Заместитель министра иностранных дел заявил, что "Россия игнорирует любые призывы к имплементации Минских соглашений, включая те, которые были сделаны Международным Судом Украины по делу "Украина против России".
    МИД Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Россия игнорирует призыв Международного суда ООН о выполнении Минских соглашений, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в Twitter.

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    "Россия игнорирует любые призывы к имплементации Минских соглашений, включая те, которые были сделаны Международным Судом Украины по делу "Украина против России", — заявил он.

    По его словам, Россия саботирует выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2016 года "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)" (71/205).

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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