МИД: Россия игнорирует призыв Международного суда ООН по "Минску-2"

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Россия игнорирует призыв Международного суда ООН о выполнении Минских соглашений, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в Twitter.

"Россия игнорирует любые призывы к имплементации Минских соглашений, включая те, которые были сделаны Международным Судом Украины по делу "Украина против России", — заявил он.

По его словам, Россия саботирует выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2016 года "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)" (71/205).

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.