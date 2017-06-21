Кабмин создал институт для продвижения Украины в мире

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Кабмин одобрил создание государственного Украинского института для презентации Украины за рубежом и продвижения ее имиджа в мире. Такое решение было принято на заседании правительства в среду.
Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел Украины о создании Украинского института, отнеся его к сфере управления МИД.
Правительство поручило МИД обеспечить работу Украинского института в пределах предусмотренных министерству в государственном бюджете расходов.
Ранее сообщалось, что Администрация президента Петра Порошенко для продвижения интересов Украины наняла компанию BGR Group, основанную бывшим председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбур.