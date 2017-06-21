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    Кабмин создал институт для продвижения Украины в мире

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    Кабинет министров Украины поручил МИД обеспечить работу Украинского института в пределах предусмотренных министерству в государственном бюджете расходов.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Кабмин одобрил создание государственного Украинского института для презентации Украины за рубежом и продвижения ее имиджа в мире. Такое решение было принято на заседании правительства в среду.

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    Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел Украины о создании Украинского института, отнеся его к сфере управления МИД.

    Правительство поручило МИД обеспечить работу Украинского института в пределах предусмотренных министерству в государственном бюджете расходов.

    Ранее сообщалось, что Администрация президента Петра Порошенко для продвижения интересов Украины наняла компанию BGR Group, основанную бывшим председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбур.

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